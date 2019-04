Slutskiy: 'Voor een goede thriller kom je naar GelreDome'

Tekst gaat verder na de video:

Vitesse speelde echt een beroerde eerste helft, waarin een 4-5-1 formatie werd gehanteerd. Spelers leken niet te weten wat ze moesten doen en echt werkelijk alles ging mis. AZ ging dan ook terecht met een 0-2 voorsprong rusten. Toch wisten de Arnhemmers het tij te keren toen Slutskiy in de rust Dauda voor Foor bracht en alsnog weer 4-4-2 ging spelen, zoals de laatste weken.



Foto: Wil Kuijpers

Slutskiy geeft toe dat hij misschien een fout heeft gemaakt in zijn opstelling. 'Ik moest een moeilijke keuze maken. Ik dacht dat Linssen kon spelen en daar hebben we op geanticipeerd. Maar drie uur voor de wedstrijd bleek dat Linssen niet kon spelen. Toen dacht ik dat het te onstabiel zou worden als ik met Dauda en Buitink, twee jonge spelers, zou spelen.'

'Daarnaast hebben ze nog nooit samen gespeeld. Ik koos daarom voor 4-5-1. Het is een fout geweest, maar ik denk dat het slechte spel meer lag aan de fouten die de spelers maakten dan aan de formatie.'

Pasveer blij weer te spelen

Maar Slutskiy had meer keuzes gemaakt. Zo besloot hij Eduardo voor Pasveer te wisselen. 'We krijgen veel goals tegen. Ik hoopte met Pasveer een andere 'vibe' te creëren achterin.'

Pasveer zelf was uiteraard blij met die keuze. 'Het is lekker om voor het eerst sinds een jaar weer wat wedstrijdspanning te hebben. Zondag vroeg de trainer of ik er klaar voor was om te spelen. Ik was verrast, net zoals jullie. Hij zal zo zijn ideeën hebben bij die keuze, maar ik ben er blij mee.'

Foto: Wil Kuijpers

Of hij nu blijft staan? 'Dat weet ik niet. Ik blijf gewoon hard werken. Meestal maak je bij keepers niet de keuze voor één wedstrijd, maar de trainer beslist.'

Thriller

Met Pasveer in de basis zag Slutskiy zijn ploeg in de tweede helft een comeback maken. Met goals van Bero en Buitink werd het uiteindelijk 2-2. 'Een thriller', noemde de coach het.

'Ik denk dat als je een thriller wil zien, kom dan naar GelreDome of ander stadion waar wij spelen. Elke wedstrijd is een thriller bij ons. We maken fouten, maken comebacks en creëren nieuwe helden zoals Thomas Buitink. Het is nooit saai bij ons, dat is 100 procent zeker.'



Foto: Broer van den Boom