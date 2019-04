Pompstation in Gendt levert diesel uit benzinepomp: auto's rijden niet meer

Bij tankstation Milder in Gendt is bij het vullen van de brandstoftanks diesel in de opslag van de benzine terechtgekomen. Klanten die daarna dachten benzine te tanken, kregen daardoor diesel in hun auto.

Kuster Olie in Babberich, eigenaar van het pompstation, zegt dat ze in ieder geval van vier auto's weten dat het tot problemen heeft geleid. Ook van een aantal brommers is bekend dat ze het na het tanken niet meer deden.

Menselijke fout

Een medewerker van Kuster zegt dat het om een menselijke fout gaat bij het vullen van de tanks. Er is door de chauffeur van de tankwagen per ongeluk verkeerd gelost. De fout werd in de loop van dinsdag ontdekt. Daarna is de tank direct afgesloten. Deze wordt leeggezogen en weer opnieuw gevuld. De verwachting is dat er woensdag gewoon weer kan worden getankt.

Kuster laat weten dat gedupeerden schadeloos worden gesteld.