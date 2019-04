LIVEBLOG | Vitesse maakt aansluitingstreffer tegen AZ

De Portugees Eduardo Carvalho is door trainer Leonid Slutskiy gepasseerd voor de wedstrijd tegen AZ. Dat betekent dat Remko Pasveer nu op doel staat bij Vitesse. Volg alle ontwikkelingen rond Vitesse-AZ in onderstaand liveblog.

TUSSENSTAND VITESSE - AZ: 1-2

49': GOAL! Het is al heel snel 1-2 in de tweede helft. Bero tikt van dichtbij binnen uit een hoekschop.

46': We zijn weer begonnen. Kan Vitesse een andere tweede helft op de mat leggen?

46': Dauda komt erbij voor Vitesse. Foor is het slachtoffer van de wissel.

45': Rust. Een fluitconcert en dat is terecht. Vitesse speelt ongeïnspireerd.

44': GOAL! Daar is de terechte 0-2 voor AZ. Teun Koopmeiners schiet een vrije trap via de binnenkant van de paal raak.

42': Uit het niets een kans voor Vitesse. Een vrije trap wordt door Van der Werff op de lat gekopt.

40': Vitesse-supporters spelen snel in op dit soort wedstrijden.

37': Pasveer redt uitstekend op een onbedoelde inzet van Alexander Büttner richting zijn eigen goal.

34': Clark is misschien wel de slechtste aan Arnhemse zijde. De back levert elke bal in.

31': Uit de counter moet AZ naar 2-0 gaan, maar schiet Til uiteindelijk in de handen van Pasveer.

30': Vitesse speelt slordig en komt er amper uit. Het is Buitink die het probeert, maar niet ver komt.

19': Als zelfs Serero ballen zomaar over de zijlijn speelt, weet je dat het niet goed gaat bij Vitesse.

12': In deze superzware maand voor Vitesse met onder andere AZ, Ajax, PSV en Utrecht als tegenstanders had Slutskiy ongetwijfeld niet op heel veel punten gerekend. Maar deze beginfase is wel heel slecht.

7': GOAL! Bij de eerste corner van AZ is het raak. Clarke-Salter laat Vlaar helemaal vrij koppen en dan is de verdediger de sterkste en scoort hij.

4': Büttner is vandaag een soort linksbuiten. Hij moet Buitink zien te ondersteunen.

1': We zijn begonnen.

18.30 uur: Daar zijn beide ploegen. We kunnen beginnen.

18.27 uur: Voor het eerst sinds 11 maart 2018 staat Pasveer weer in de basis tijdens een competitiewedstrijd.



Foto: Wil Kuijpers

18.25 uur: Vitesse-mascotte Hertog vliegt vandaag geen rondje. Hij staat in de file.

18.20 uur: De Snollebollekes hadden een vollere tribune afgelopen weekend in GelreDome.

18.15 uur: Vitesse heeft dit seizoen alleen van Ajax thuis verloren (0-4). Al werd in de laatste 9 thuiswedstrijden geen één keer de '0' gehouden.

18.10 uur: Matus Bero is een van de weinige spelers die dit jaar onomstreden is bij Vitesse.

18.05 uur: Bryan Linssen zit nu nog even op de bank, verstopt naast teammanager Mirjam Clifford.

18.00 uur: Zo zal Slutskiy ongetwijfeld hebben verteld waarom hij vandaag niet met Eduardo op doel speelt. De Portugees baalt hard.

17.55 uur: Trainer Leonid Slutskiy en oud-Vitesse-trainer John van den Brom praten bij met elkaar.

17.50 uur: Tim Matavz speelde zaterdag bij ADO den Haag voor het eerst sinds september weer eens wat minuten (10), zal hij er vandaag meer mogen maken?



17.45 uur: Vitesse-clubman Piet Velthuizen is tegenwoordig reservekeeper bij AZ. Hij lacht vandaag vanwege zijn terugkeer in GelreDome.

Foto: Wil Kuijpers

17.40 uur: Vitesse-trainer Leonid Slutskiy laat met handgebaren zien hoe groot het gat naar plek vier is geworden: te groot.

Foto: Wil Kuijpers

17.35 uur: Thomas Buitink was tegen ADO de grote man afgelopen zaterdag. Hij maakte drie goals. Kan hij vandaag weer imponeren?

17.30 uur: Buiten het feit dat Eduardo gepasseerd is, zit ook Mohammed Dauda op de bank. De aanvaller speelde afgelopen zaterdag nog als linkshalf tegen ADO, maar dat was geen succes. Büttner neemt zijn plek in op het middenveld. Daarnaast heeft Linssen nog last van zijn hamstring, de aanvaller kan niet spelen. Vitesse speelt daarom in een 4-5-1 systeem.

Opstelling: Pasveer, Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Clark; Ødegaard, Serero, Bero, Foor, Büttner; Buitink.