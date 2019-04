Blauwe parkeerzone in Tiel blijkt nep

De gemeente Tiel kent een blauwe parkeerzone aan het Sterrebos in Tiel niet. De zone bestaat al maanden, maar wordt niet of nauwelijks gebruikt omdat er geen bord bij staat.

Het is dus ook niet duidelijk hoelang er met een parkeerschijf geparkeerd mag worden. In een reactie op vragen van Omroep Gelderland laat een woordvoerder van de gemeente Tiel weten dat dit geen officiële blauwe zone is. 'Dan zou er ook een bord bij moeten staan. De blauwe verf is zonder overleg met de gemeente aangebracht. We brengen deze situatie onder de aandacht van Avri om een einde te maken aan deze situatie', aldus de gemeente.

De blauwe strepen staan in de buurt van een kantoorpand, dat de afgelopen jaren is opgeknapt. Het is nog onduidelijk wie opdracht heeft gegeven voor de blauwe zone.