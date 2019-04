Verdachten vast voor inbraken in Harskamp en Kootwijkerbroek

De politie heeft dinsdag in Amersfoort vier verdachten van meerdere woninginbraken aangehouden. Ze worden onder meer verdacht van inbraken in Harskamp en Kootwijkerbroek.

De verdachten zijn een jongen van 17 jaar en drie 19-jarige mannen. Ze werden tegelijkertijd door verschillende politieteams thuis aangehouden. Ze zitten vast voor verhoor.

Sieraden en geld gestolen

Rechercheurs hebben bij een zoekactie in de huizen diverse spullen in beslag genomen, waaronder sieraden. Gekeken wordt of die van diefstal afkomstig zijn. Ook zijn verdovende middelen aangetroffen.

De verdachten zouden vorig jaar en dit jaar behalve in Harskamp en Kootwijkerbroek ook hebben toegeslagen in Baarn, Oudewater, Hooglanderveen en Overberg. Daar werden veelal sieraden of geld gestolen. 'Uit onderzoek zal ook moeten blijken of zij bij nog meer inbraken zijn betrokken en of er wellicht meer verdachten aangehouden kunnen worden', zegt coördinator Jan Laseur van het onderzoeksteam.