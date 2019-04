Waarom loopt reebok met geamputeerde poot rond?

Op landgoed Leusveld tussen Brummen en Eerbeek spotte Henk Jansen maandag een reebok met drie poten. Hij postte de foto op de Facebookgroep Veluwe. Mensen vroegen zich vervolgens af hoe het arme dier aan drie poten kwam. Was dit weer een actie van jagers of stropers? Of had deze reebok gewoon pech? We belden de beheerder van het gebied, Natuurmonumenten, voor het antwoord.

Tere poten

Reeën hebben tere poten, ook wel lopers genoemd. 'In de praktijk zien we dat als reeën vluchten hun loper breken. Dit kan zijn als ze door een auto worden aangereden,' vertelt boswachter Frank Teunissen.

Deze periode vinden er veel wildaanrijdingen plaats, omdat de klok een uur vooruit is gezet. Het wild is hier niet op bedacht. Teunissen: 'Maar de dieren kunnen ook door een laag ijs zakken en dan wordt het ijs glas. En dat kan ook zorgen dat poten geamputeerd worden.'

Aangezien de wond mooi genezen is, is dit volgens Teunissen in de winter gebeurd. 'Als dit in de zomer gebeurt, dan gaat de wond rotten en zou de reebok ziek zijn geworden. En had hij de zomer niet overleefd', vertelt de boswachter. 'Hij mag van geluk spreken.'

Gezonde ree

Op de Facebookgroep werd gesuggereerd dat het door jagers zou komen. 'Het is onwaarschijnlijk dat dit door de jacht komt. Op ons terrein mag niet eens gejaagd worden', vertelt Teunissen. 'Maar als een jager op de omliggende terreinen een vergunning heeft om de populatie op peil te houden, dan zal de ree met drie poten eerder doodgaan dan een gezonde met vier poten.'



Voor Natuurmonumenten is het dier geen probleem. 'Als hij gezond eruit ziet, dan laten we hem gewoon zijn gang gaan. Ik heb zelfs een reegeit op drie poten gezien die aan het kalveren was.'

En die heeft het volgens de boswachter ook gered. 'We moeten de natuur zijn gang laten gaan, dus deze reebok blijft gewoon leven. Maar als hij slim is, dan doet hij dit jaar niet mee met de bronst.'