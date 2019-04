Fietsen naar school? Helm op in Doetinchem!

Edwin van der Sar was erbij in Doetinchem. Foto: Omroep Gelderland

Kinderen uit de groepen drie, vier en vijf van basisschool OBS Hogenkamp in Doetinchem komen woensdagochtend met een fietshelm op naar school. Het project 'Veilig fietsen naar school', opgezet door de Edwin van der Sar Foundation samen met de ANWB, beleeft in Doetinchem de officiële start.

Het project is bedoeld om het stijgende aantal jonge verkeersslachtoffers op de fiets een halt toe te roepen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau vor de Statistiek (CBS) waren er in 2017 voor het eerst meer verkeersslachtoffers op de fiets dan in de auto. Er kwamen 206 fietsers om, zeventien meer dan in 2016. Dat is het hoogste aantal in tien jaar.

Activiteiten op het schoolplein

Op het schoolplein van OBS Hogenkamp zijn verschillende activiteiten. Een BMX'er met helm laat zijn 'tricks' zien, kinderen kunnen op de foto met een helm en hun fiets laten checken. Edwin van der Sar, ANWB-hoofddirecteur Frits van Bruggen en Gelders gedeputeerde Conny Bieze delen ook aan zoveel mogelijk kinderen helmen uit.

ANWB wil helm niet gaan verplichten

De ANWB is voor het dragen van een helm, maar wil het niet verplichten. 'Een helmplicht past niet binnen onze cultuur', aldus Markus van Tol namens de ANWB. 'Zoiets moet groeien en dat kan goed bij een kwetsbare groep zoals jonge kinderen. Wat we zeker niet willen is dat mensen door een helmplicht minder gaan fietsen.'



De komende maand gaat de verkeersorganisatie ook langs op andere basisscholen in Gelderland en Overijssel. Metingen moeten afloop van ieder bezoek aantonen hoe vaak de kinderen daadwerkelijk een helm dragen.