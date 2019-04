Gaan boeren de vlinders, lieveheersbeestjes en vogels redden?

Over acht jaar moeten alle boeren in Gelderland iets doen aan natuurherstel. Dat stellen onder meer de Gelderse Natuur en Milieu Federatie en LTO in het actieplan 'Natuurinclusieve Landbouw'. Het gaat slecht met de vlinders, insecten en vogels. Boeren kunnen helpen de biodiversiteit te verbeteren.

door Melanie Lokate

'Het wordt een hele opgave', zegt Carla Evers van boerenbelangenorganisatie LTO. 'Maar het hoort ook bij de moderne tijd van boeren en ik denk dat heel veel boeren al wel iets doen'. De komende tijd gaat ze met boeren om de tafel. 'Ik wil weten wat ze nodig hebben, waarom ze wel met natuur bezig zijn en waarom juist niet. Dit alles hebben we nodig om ook echt tot concrete acties te komen'.

Biologen op knieën in weiland voor bijzondere vlinder

Rudie te Selle loopt over zijn land in het buurtschap Huppel bij Winterswijk. De weilanden zijn omgeven door natuur. 'Wij hebben hier houtwallen en die onderhoud ik. Daarnaast heb ik ook nog een stuk grond van het Gelders Landschap in beheer'. Volgens Te Selle past het perfect in zijn bedrijfsvoering. 'Van het stuk grond van het Gelders Landschap haal ik hooi. Perfect!'

Het moet wel passen in de bedrijfsvoering

Rudie heeft een melkveebedrijf en melkt 100 koeien. 'Ik zeg tegen iedereen, als je de landschapselementen hebt, gebruik ze dan. Waarom niet? Ik heb bijvoorbeeld in mijn gras ook een klavermengsel zitten. Die klaver is eiwitrijk en wortelt diep.

Vorig jaar tijdens de droge zomer hield dat mijn grasmat in stand. En daarnaast had ik hier allemaal biologen op het gras liggen omdat er bijzondere vlinders zaten. Dat is toch mooi?' glundert hij. Toch is dat niet het hoofddoel. Dat is zorgen voor goede melk.

Financiering moet boeren over streep trekken

'De kachel brandt niet voor niets', zegt Evers. 'Als de boeren iets voor de maatschappij moeten doen, dan moet daar ook een vergoeding tegenover staan.'

Consumenten moeten ook een omslag maken in het denken, vult Petra Souwerbren van de Gelderse Natuur en Milieufederatie aan. 'Als we met zijn allen willen dat de boer meer bezig is met natuur en landschap, dan moeten wij de prijs betalen'. Het actieplan stelt dat er een landschapsfonds moet komen. Overheden en private partijen moeten die pot gaan vullen.

Wet- en regelgeving schuurt

Daarnaast is er een rol weggelegd voor de politiek. 'Ik denk dat het in de provincie Gelderland inmiddels goed op de kaart staat. Dus ik hoop dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en de nieuwe Provinciale Staten hun taken oppakken en uitvoeren', zegt Souwerbren.

Daarnaast moet er misschien ook iets gedaan worden aan de wet- en regelgeving. 'Het schuurt nu soms. Ik denk dat er vanuit Den Haag en vanuit Brussel meer ruimte moet komen'.

Stille boerenakkers weer vol gezoem en gefluit

'Ik hoop dat we over acht jaar weer iets horen op de akkers. De vogels die fluiten, de vlinders die weer rondfladderen en dat de insecten ook hun weg hebben teruggevonden naar het boerenland', zegt Souwerbren. 'Het is een hele mooie droom', denkt Te Selle. 'Maar ik denk dat het vooralsnog een droom is'.

Zie ook: