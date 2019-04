Angerlo; het dorp met de verzetsburgemeester

Wanneer de filmploeg het dorp in 1954 aandoet, is burgemeester Van Riel er de grote man. Als verzetsman heeft hij veel werk verricht en kort na de oorlog wordt hij de eerste burgervader van de gemeente Angerlo. Daarnaast is Van Riel voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen, een organisatie die goed contact met de filmploeg van Adolfs onderhoudt.

Uit de beelden blijkt verder dat Angerlo een echte agrarische gemeenschap is. Zo zien we ijverige boeren, weides vol koeien en de zuivelfabriek. Voor geld kun je terecht bij de Boerenleenbank en samenwerking staat hoog in het vaandel bij de plaatselijke landbouwcoöperatie en plattelandsvrouwenorganisatie.

Maar niet alles draait om het werkende leven in het Gelderse dorp: de Angerloërs zijn ook sportief ingesteld. Op sierlijke manier komt de gymnastiekvereniging opdraven en voetbalvereniging Angerlo Vooruit - toen net 2 jaar oud - verschijnt in clubtenue. Het dorp laat zich van zijn beste kant zien.

