Judith Pietersen zet punt achter volleybalcarrière

Pietersen begon haar carrière bij Longa '59 in Doetinchem en boekte na een lange revalidatie van een knieblessure successen bij Martinus. Sinds afgelopen zomer speelde ze voor Brescia, dat op het hoogste niveau van Italië actief is. Het was haar vierde club in Italië, na eerder in Duitsland, Polen en Turkije te hebben gespeeld.

Vierde op de Spelen

De Achterhoekse kwam 205 keer uit voor het Nederlandse team. Ze won onder meer zilver op het EK van 2015 en brons op de World Grand Prix in 2016. In dat jaar eindigde ze met Oranje als vierde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Twee jaar terug nam Pietersen al tijdelijk afstand van het volleybal om haar master psychologie af te ronden. 'Ik heb een prachtige tijd gehad en het voelt nu als voldaan', zegt ze nu. 'Ik sluit mijn carrière af met een leuk seizoen bij Brescia en heb veel zin om mij nu op andere dingen te gaan richten.'