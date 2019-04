Tim eert Waalcrossers bij zonsondergang

Elke avond bij zonsondergang lopen ze op De Oversteek, de nieuwe brug over de Waal bij Nijmegen: wandelaars die van de zuidkant van de brug naar de noordkant lopen. De Sunset March is een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde militairen, die gevochten hebben voor onze vrijheid. Een oud-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht bedacht de korte wandelmars én hij is één van de gezichten van de Omroep Gelderland-campagne: 'Ik sta stil bij 75 jaar vrijheid. Jij toch ook ?'

48 lantaarns voor 48 gesneuvelde bevrijders

Tim Ruijling las in oktober 2014 een artikel over de nieuwe brug in Nijmegen. Op de brug staan 48 paar straatlantaarns, als eerbetoon aan de 48 geallieerde militairen die zijn omgekomen tijdens de 'Waalcrossing' op 20 september 1944. De lantaarns gaan rond zonsondergang één voor één aan in het tempo van een trage mars. Tim was geïntrigeerd en ging kijken. Hij stond toevallig bij de eerste lichtmast en liep mee met de aanknippende lantaarns.

Deelnemers uit het hele land

Een idee was geboren. Er kwam een website en in 2014 liep Tim samen met een groep veteranen de eerste officiële Sunset March. Sindsdien loopt er iedere avond een veteraan op De Oversteek, soms alleen, meestal met meerdere mensen, die uit het hele land naar Nijmegen komen om een Sunset March mee te maken. Inmiddels staan er al ruim 1600 marsen op de teller en als het aan Tim ligt gaat dat tot in de eeuwigheid door.

Vanaf 25 maart staat in het TV-programma '75 jaar vrijheid, op weg naar 2020' de ‘erfenis’ van de oorlog centraal. Iedere maandag om 17.20 uur (ieder uur herhaald) persoonlijke verhalen van gewone Gelderlanders. Online (terug)kijken kan ook via Uitzending Gemist.

Het Omroep Gelderland-platform '75 jaar vrijheid - op weg naar 2020' wil in het lopende en het komende jaar extra aandacht vestigen op de persoonlijke verhalen van Gelderlanders in de Tweede Wereldoorlog. In een postercampagne staan gewone provincie-genoten symbool voor het vrijheidsgevoel dat het platform wil uitdragen. De posters zijn de komende weken in abri's en reclamezuilen langs de weg te zien. In totaal staan er vijf provinciegenoten stil bij 75 jaar vrijheid.

Omroep Gelderland werkt samen met het vfonds en Provincie Gelderland toe naar de viering van 75 jaar bevrijding in 2020.