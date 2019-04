Nep-patholoog 'Dr. Bones' uit Bennekom moet de cel in

Volgens de rechtbank in Utrecht deed B. zich tussen 2013 en 2015 voor als forensisch arts en patholoog, terwijl hij is opgeleid tot obductie-assistent (de rechterhand van een patholoog). Met zijn oplichterspraktijken probeerde hij niet alleen die functie te bemachtigen, maar is hij ook daadwerkelijk aan het werk gegaan op de rampplekken van vliegtuigongelukken in Namibië en Frankrijk.

De rechtbank vindt dat B. zich telkens heeft laten leiden door zijn zucht naar geldelijk gewin en het verkrijgen van aanzien. Als stok achter de deur legt de rechtbank een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op. Als de Bennekommer opnieuw de fout in gaat, moet hij die straf alsnog uitzitten.

Straf valt lager uit dan de eis

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf onder andere gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken. Ook is er rekening gehouden met het feit dat het proces te lang heeft geduurd, waardoor de 'redelijke termijn' is overschreden. Mede daarom wijkt de straf af van de eis van de officier van justitie. Die vroeg twee weken geleden om vier jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

B. werd in augustus 2015 aangehouden, nadat hij zich uitgaf als forensisch patholoog bij de politieacademie in Apeldoorn. Zijn diploma bleek vervalst te zijn. In oktober 2015 kwam hij vrij.

De Bennekommer heeft voor de rechtbank bekend dat hij zijn diploma heeft vervalst en dat hij zich in zijn brieven en facturen onterecht uitgaf voor forensisch arts. Hij wilde ook bij GGD Gelderland-Midden aan de slag, maar daar ontdekten ze dat hij geen bloeddruk kon opmeten.

Zie ook: Eis: 4 jaar cel voor nep-patholoog 'Dr. Bones' uit Bennekom