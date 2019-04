Crematie is het duurst in Gelderse gemeenten

De kosten voor een crematie liggen in Berkelland en Zutphen het hoogst van heel Nederland. Wie in die gemeenten kiest voor een crematie, is daar 985 euro voor kwijt. Dat blijkt uit onderzoek van uitvaartonderneming Monuta.

Het is voor het eerst dat de crematiekosten in het jaarlijkse onderzoek zijn meegenomen. 85 crematoria hebben meegewerkt aan het onderzoek, 88 procent van het totaal in ons land. Ook de nummer drie en vier op de lijst van duurste gemeenten bevinden zich in Gelderland. In Apeldoorn liggen de kosten op 930 euro en in Overbetuwe op 926 euro.

De kosten voor een 'technische crematie', zonder gebruik van de aula, bedragen in Nederland gemiddeld 747 euro. Van alle onderzochte crematoria in Gelderland liggen die het laagst in Aalten: 650 euro. Landelijk gezien is crematie in Amsterdam met 406 euro het goedkoopst.

Graf een stuk duurder

Voor het onderzoek zijn ook de kosten van 1.684 begraafplaatsen onderzocht. Die liggen een stuk hoger dan voor een crematie, omdat ook voor het begraven en grafrechten moet worden betaald. Een graf in Nederland kost gemiddeld 3.094 euro.

De duurste begraafplaats bevindt zich net als vorig jaar in Groningen. Op begraafplaats Esserveld kost een eenpersoonsgraf voor een periode van dertig jaar 7.308 euro, tegenover 7.129 euro een jaar eerder. De duurste gemeentelijke begraafplaats in Gelderland bevindt zich opnieuw in Tiel, waar je 5.225 euro betaalt voor een periode van twintig jaar.

In Losser is een graf het goedkoopst. Daar wordt 733 euro gerekend voor een looptijd van twintig jaar. De grafkosten in Nederland zijn gemiddeld met zo'n twee procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.