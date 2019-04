Drie jaar cel geëist voor mishandelen badmeesters in Arnhem

Tegen drie Arnhemse verdachten van mishandeling in zwembad Klarenbeek is 34 en 36 maanden cel geëist, waarvan 6 zes maanden voorwaardelijk. Tegen de vierde verdachte, een vrouw van 21 uit Arnhem, is 21 maanden cel geëist. De mannen - van 22 en 20 - en vrouw zouden in juli 2018 twee badmeesters - een vader en zoon - hebben mishandeld toen ze tegen sluitingstijd werd gevraagd het zwembad te verlaten. De zaak diende dinsdag in de rechtbank van Zutphen.

De vader liep onder andere ernstig letsel op aan zijn kaak. De zoon kneusde onder andere zijn ribben. De laatste verklaarde in de rechtszaal dat de mishandeling enorm heeft ingegrepen op zijn leven: 'Ik ben sinds die dag veranderd. Ik heb nachtmerries en flashbacks, een burn-out en een angststoornis. Een paar maanden later kan ik en iedereen om mij heen nog steeds niet begrijpen wat er is gebeurd. Mijn vader een ontwrichte kaak en ik een evenwichtsstoornis. Ik heb een maand scheef gelopen. Ik was bang, bang voor wat er met mijn vader zou gebeuren. Bang voor dat ze terugkwamen. Bang voor alles en iedereen.'

Buiten bewustzijn

De vader was door ziekte niet bij de rechtszaak aanwezig. De uitleg kwam in de rechtszaal dus alleen van de zoon. Hij zei tientallen klappen tegen zijn lichaam te hebben gekregen en ook meerderen tegen zijn hoofd. Ook zou hij even buiten bewustzijn zijn geweest. De twee van de vier verdachten die bij de zaak aanwezig waren, verklaarden dit laatste niet te hebben mee gekregen. Het bleek sowieso moeilijk vast te stellen wie nu precies wat heeft gedaan. Uit de getuigenverklaringen blijkt niet eenduidig wie hoe vaak heeft geschopt of geslagen. Ook de verklaringen van de verdachten en de slachtoffers verschilden nogal. 'Het ligt mijlenver uit elkaar', zei de rechter.

Dat wil overigens niet zeggen dat de verdachten alles ontkenden. Een van de aanwezige verdachten bood zijn excuses aan bij de badmeester. Hij verklaarde dat hij gewoon had moeten vertrekken toen hem dat werd gevraagd. Hij gaf ook aan dat als het aan hem zou liggen hij nog wel een keer met de badmeester aan tafel wilde om over de zaak te praten.

Drie geweldsincidenten

Volgens de officier van justitie blijkt uit verklaringen dat de verdachten het niet konden hebben dat ze aangespoord werden om te vertrekken uit het zwembad. Ze ergerden zich aan een zogenaamd grapje van de badmeester, die hen gebaarde dat ze naar de uitgang moesten gaan.

Daarop volgden volgens de officier drie geweldsincidenten. De eerste ontstond nadat de badmeester de jongeren vroeg te vertrekken. Hierbij werd het slachtoffer zo'n tien seconden gewurgd. Een verdachte pakte hem bij zijn keel, de andere twee drukten hem tegen de muur. Het tweede incident ontstond volgens de officier bij de uitgang, nadat de badmeester de politie had ingeschakeld en hij de jongeren vroeg te wachten tot deze arriveerde. Hierbij is de badmeester geschopt en geslagen, onder anderen tegen het hoofd. Hierbij verloor hij kort zijn bewustzijn. Het derde incident was volgens de officier het moment dat de vader werd geslagen toen hij zijn zoon te hulp wilde schieten.