Vastgebonden hond aan boom zorgt voor veel ophef

'De hond werd uitgelaten door zijn eigenaren en wist zich los te rukken', legt Carmen Silos van de Dierenbescherming uit. 'De hond wist te ontsnappen en weg te lopen. We denken dat het beestje door iemand is gezien en vervolgens aan een boom is vastgezet, met de gedachte dat hij vast ontdekt zou worden.'

Het leverde op Facebook veel boze reacties op (de tekst gaat verder onder de post):

Silos vervolgt: 'Als er een hond aan een boom wordt vastgezet, denk je vaak niet het leukste. Maar dit was niets negatiefs.' Het is niet bekend wie de hond heeft gevonden en vastgebonden.

Terug bij baasjes

Het beest is inmiddels weer terug bij de eigenaren. De hond was opgevangen bij dierenasiel Kuipershoek in Klarenbeek. 'De hond was dolblij om de baasjes weer te zien. Als ik de eigenaar van de hond zou zijn, zou ik achterhalen wie de reddende engel was en even een bedankje sturen.'