'Flexibele' scholen moeten weer in de pas: 'Echt een stap terug'

Op scholen die de afgelopen jaren hebben geëxperimenteerd met flexibeler schooltijden, ging het onderwijs volgens de inspectie achteruit. Daarom zet minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) de proef na volgend schooljaar stop.

De Sterrenschool Apeldoorn is zo'n flexibele school. Directeur Hans van der Most is niet blij met de beslissing van de minister. 'Voor ouders was dit systeem bijzonder aantrekkelijk. We doen nu echt een stap terug, gaan bij wijze van spreken terug naar de Middeleeuwen.' Of het de school leerlingen kost, durft de directeur niet te voorspellen.

Toch nog iets mogelijk?

Van der Most geeft aan te onderzoeken of er toch nog iets mogelijk is 'flexibel' te blijven binnen de huidige wet. 'Voor sommige ouders is dit echt heel vervelend. Die hebben bewust voor onze school gekozen vanwege de flexibiliteit. Al hebben we natuurlijk genoeg andere belangrijke speerpunten.'