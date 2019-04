INTERVIEW | Burgemeester 2.0: een burgervader of burgermoeder

In Zaltbommel is de gemeenteraad op dit moment op zoek naar een burgemeester en ook daar heeft de gemeente een vragenlijst opgesteld. De inwoners konden deze online of in een van de weekbladen invullen. Deze week werd de profielschets aan de gemeenteraad gepresenteerd. Dat deed raadslid Kees Metz van de lokale partij ZVV, hij leidt in Zaltbommel de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

U zegt op zoek te zijn naar een burgemeester 2.0, wat bedoelt u daarmee?

Vroeger was een burgemeester alleen maar een lintjesknipper. Er was een afstand tussen de burgemeester en de inwoners. Een Swiebertje burgemeester zeg maar. Die ontleende zijn gezag aan het feit dat hij een ambtsketting om had. Iedereen keek tegen de burgemeester op. Wij willen iemand die tussen de mensen staat.

En daarom hebben jullie als gemeenteraad gekozen om inwoners te laten meedenken?

Ja. De burgemeester is er voor alle inwoners. Dan ga je een burgemeester uitzoeken die ook geschikt is om met al die inwoners in contact te komen.

Wat kwam er al belangrijkste eigenschap uit de vragenlijst naar voren?

Uit de enquête kwam voornamelijk naar voren dat de burgemeester verbindend moet zijn. En de bewoners vinden het belangrijk dat hij of zij er is voor alle inwoners. Voor ons als gemeenteraad is het belangrijk dat de nieuwe burgemeester niet alleen verbindt tussen mensen, maar ook tussen stad en dorpen en de andere regio's. Want hier in Rivierenland hebben we intensieve samenwerkingen.

En uit de enquête kwam dat de burgemeester moet kunnen handhaven op openbare orde en veiligheid. Dat is specifiek voor deze gemeente zo, omdat we in Zaltbommel tegen Brabant aanzitten en we dreigen af en toe wat van criminaliteit over de rivier de Maas hier te krijgen. Dus je moet wel iemand hebben die krachtig kan optreden.

Iets meer dan 1% van de inwoners vult de vragenlijst in, 354 mensen in Zaltbommel, heeft dat wel zin?

Je kan je afvragen, is dat veel? We hebben begrepen van andere gemeentes waar ze de bevolking geraadpleegd hebben, dat het net iets boven het gemiddelde is. Qua uitkomst denk ik dat de enquête dan ook redelijk representatief is. En als je kijkt wat we als gemeenteraad hadden bedacht, dan komt dat redelijk overeen met de wensen van de inwoners. Dat is mooi, want wij worden geacht representatief te zijn en dat komt er wel uit denk ik.

Is de vragenlijst niet gewoon een check van het eigen werk dan?

Nee, zo is het niet bedoeld. We hebben de uitspraken die gedaan zijn in de vragenlijst verwerkt. Die zijn in de profielschets opgenomen.

Een alternatief voor de gekozen burgemeester?

Op het moment is het zo dat er geen gekozen burgemeester is. Een gekozen burgemeester wordt gelijk een politiek figuur. En de burgemeester is geen politieke ambtsdrager, dat moet je niet vergeten. Hij of zij moet juist onpartijdig zijn. Het maakt ons niet uit of hij van de VVD, de PvdA of GroenLinks is. De burgemeester mag zelfs ook van buiten de politiek komen. Als iemand verbindende eigenschappen heeft: waarom niet?

Een hele waslijst aan eigenschappen, vindt maar eens zo iemand…

O, die zijn ongetwijfeld te vinden. We verwachten toch wel een stuk of 30 mensen die gaan solliciteren.



De verwachting is dat de burgemeester van de zomer is gevonden en wordt benoemd.