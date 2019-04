Tafeltennis: Hercules doet goede zaken in degradatiestrijd

De tafeltennissers van Hercules hebben zaterdag goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie in de eredivisie. Met steun van het thuispubliek werd concurrent Scyedam in de eigen hal in Terborg met 4-2 verslagen.

'Het voelt echt geweldig, dit stemt ons gelukkig', aldus Herm Aalders, speler van Hercules en ook voorzitter van de tafeltennisvereniging. 'Deze wedstrijd was dermate belangrijker dat we nu tegen een tegenstander moeten die ons beter ligt.' Aankomend weekend staat de laatste reguliere speelronde op het programma, waarbij Hercules landskampioen Itass DTK’70 treft. Daarna beginnen de zogenaamde ‘playdown-wedstrijden’, waarbij de Terborgenaren bij het behouden van de zevende plek spelen tegen de nummers zes, momenteel Avanti, spelen. De ploeg die als eerste twee wedstrijden wint, blijft in de eredivisie.



Aalders heeft vertrouwen in een goede afloop van de competitie. 'We moeten langzaam maar zeker in vorm komen, want aan het einde van het seizoen worden de prijzen verdeeld', aldus de voorzitter, die aangeeft dat degradatie echter geen ramp zou zijn. 'Het is niet zo dat we met miljoenen te maken hebben, dus we worden dan geen noodlijdende club. Maar als je erin blijft, ga je met een heel ander gevoel de competitie uit.'