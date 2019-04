Nijmeegse betoger zegt 'geen enkele dreiging' te vormen voor Baudet

Thierry Baudet heeft niets te vrezen van de 21-jarige vrouw uit Nijmegen die is opgepakt voor het bedreigen van de fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Er gaat van haar 'geen enkele dreiging uit', zo laat ze weten in een door haar advocaat verspreide verklaring.

De vrouw had zich tijdens een anti-racismedemonstratie in Amsterdam met een doek onherkenbaar gemaakt en scandeerde: 'Als je Thierry dood wilt schieten, zeg dan paf'. Na bestudering van videomateriaal door de politie werd ze vorige week aangehouden, om een dag later weer vrij te komen. Op 9 april moet ze voor de politierechter verschijnen.

De vrouw zegt de verklaring af te geven, omdat Baudet heeft laten weten zich 'zeer bedreigd' te voelen door de uitlatingen. 'Ik wil vooropstellen dat ik absoluut niet vind dat Thierry Baudet doodgeschoten moet worden of dat hem welke vorm van geweld dan ook aangedaan moet worden', aldus de Nijmeegse.

Ze liep naar eigen zeggen mee in de demonstratie omdat ze bezorgd is over racisme en andere vormen van xenofobie in de maatschappij. 'Ook maak ik mij zorgen over de groei van partijen als de PVV en FVD, die dit soort denkbeelden uitdragen'. De partij van Baudet vormt volgens haar een bedreiging voor minderheden in Nederland. 'Voor moslims, mensen van kleur en de lhbt-gemeenschap. Deze angst voelde ik erg afgelopen zaterdag tijdens de demonstratie.'

Zie ook: