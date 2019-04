Arnhemse terreurgroep terug in de rechtbank

De verdachten werden in september vorig jaar opgepakt bij een massale politieactie. Op verschillende plekken in en rond Arnhem, Rotterdam en het Limburgse Weert werden invallen gedaan. Afgelopen januari was dag één van de rechtszaak in de beveiligde rechtbank in Rotterdam.

Tijdens die zitting werd meer duidelijk waarvan de mannen van worden verdacht worden en hoe de opsporingsdiensten te werk zijn gegaan. Volgens het OM werkten ze aan een plan om een aanslag te plegen ergens in Nederland. Het idee zou afkomstig zijn van de 35-jarige hoofdverdachte, vertelde de officier van justitie.

Infiltratie speelde grote rol

De politie verhinderde een aanslag door in de groep te infiltreren. Gedurende een langere tijd had een infiltrant contact met de hoofdverdachte en de anderen van de groep. Toen de groep spullen en wapens wilde kopen, werden die geleverd via de infiltrant. Daarbij werden opnames gemaakt. Tijdens de levering van wapens werden alle verdachten opgepakt.

Op de eerste zittingsdag plaatsten de advocaten van de verdachten grote vraagtekens bij de inzet van de infiltranten. Volgens de verdediging zou er zonder die inzet nooit sprake zijn geweest van een groep terroristen.

Woensdag gaat het om een zogenoemde pro-formazitting waarin de voortgang van de rechtszaak wordt besproken. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld. Daarvoor moeten eerst alle onderzoeken worden afgerond.