Man probeert wijkagent te foppen na diefstal aanhanger

De wijkagent zag de man, een 'bekende zonder rijbewijs', rondrijden in een auto. Even later werd de man aangetroffen voor de Kijkuit in Tiel. De man was bezig een aanhanger aan zijn auto te koppelen.

Al is de leugen nog zo snel...

De wijkagent bekeurde de Tielenaar voor rijden zonder rijbewijs. Ondertussen vertelde de man dat hij de aanhanger even snel ophaalde voor een maat. Maar de man bleek hierover te liegen.

De eigenaar van de aanhanger, een schilder die in de buurt aan het werk was, kwam namelijk net de hoek om. Op de vraag van de wijkagent of de man en de schilder elkaar kenden, antwoordde de schilder ontkennend. De man uit Tiel werd hierop aangehouden voor poging tot diefstal van de aanhanger.