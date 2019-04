Dit zijn de leukste uitjes voor het paasweekend

Ben je de paashaas al tegen gekomen vandaag? Zo niet, dan kan dat niet lang meer duren, want je kunt hem dit weekend op veel plekken ontmoeten. Het is Pasen en er is daarom weer veel leuks te doen in Gelderland.

Nog even de laatste dingen shoppen

Zo kun je deze dagen weer op veel plekken langs kraampjes struinen. Op zondag kun je naar het Paasfestijn bij Leemland in Groenlo. Er zijn roofvogeldemonstraties, kinderactiviteiten en allemaal stands.

Maandag is er een Lentefair op wijngaard Um D'n Olden Smid in Velswijk en bij Boerderij Hoekelum in Bennekom wordt een Paasfair gehouden.

Ben je meer van de boeken dan kun je maandag ook nog naar de Paasboekenmarkt in de Koppelkerk in Bredevoort. Nederlandse en Duitse boekhandelaren bieden hun boeken aan

Met z'n allen eieren zoeken

Als je het over Pasen hebt, dan heb je het natuurlijk ook over paaseieren zoeken. In veel tuinen is de paashaas weer geweest. Maar je kunt ook op andere plekken gaan zoeken in onze provincie

Zo kun je dit weekend eieren zoeken in het Pluimveemuseum, in het Land van Jan Klaassen en in Nationaal Park de Hoge Veluwe. In Ede kun je zelfs mee met de huifkar om eieren te zoeken.

Ook kun je meedoen met de zoekactie van Omroep Gelderland. We hebben 6 mandjes verstopt met daarin een paashaas. Vind je één van de mandjes dan win je een ballonvaart voor twee personen. Op deze pagina lees je er meer over.

Paasvuren en paasfeestjes

Het is een traditie die bij Pasen hoort en al helemaal bij ons in de regio: paasvuren. Maar dit jaar zijn ze op veel plekken afgelast vanwege de droogte. Wel gaan de grote paasvuren in Zieuwent en Meddo door. Kijk in ons overzicht voor de andere paasvuren in Gelderland.

Groot paasvoetbaltoernooi in Epe

Je denkt er misschien niet meteen aan bij Pasen; voetballen. Maar ben je gek van voetballen, dan is een bezoek aan het Marc Overmars Paastoernooi in Epe iets voor jou. Jeugdteams uit heel de wereld komen naar het sportcomplex van SV Epe. Dit jaar zijn onder meer Juventus, FC Kopenhagen, Vitesse en Ajax aanwezig. De wedstrijden beginnen op zaterdag.

Andere leuke uitjes

Verder kun je zaterdag ook nog naar Smokey Easter in Nunspeet. De dag staat in teken van barbecueën. Zo zijn er verschillende demonstraties en proeverijen.

In Otterlo kun je zaterdag en zondag naar het polocrossetoernooi. Spelers uit heel Nederland reizen af naar Otterlo om hun stick weer op te pakken na de winterstop. Maar ook teams uit onder meer Finland en Frankrijk zullen deelnemen aan dit toernooi.

Danceliefhebbers kunnen zaterdag in Arnhem helemaal los gaan bij de Dancetour. Het gratis festival heeft er dit jaar erg mooi weer bij en begint om 13.00 uur op de Markt. Het feestje gaat door tot 21.00

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke donderdag is UIT met Esther te zien om 17.20 uur op TV Gelderland. Heb je ook nog leuke uittips voor de komende tijd? Laat het ons dan weten