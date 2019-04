Deel Gelderland in het donker sinds start zomertijd

Sinds zondag zijn in diverse Gelderse gemeenten problemen met de straatverlichting. 's Avonds en 's nachts zijn de straten pikkedonker. Dat komt door een technische storing die vermoedelijk is ontstaan na de start van de zomertijd, zo meldt een woordvoerder van netbeheerder Liander.

Volgens de woordvoerder wordt vandaag verder gezocht naar een oplossing voor het probleem. 'Er is al twee dagen aan gewerkt, maar het is niet zo makkelijk te verhelpen.' Het probleem zou zitten bij de schakelaar waarmee de openbare verlichting kan worden aan- en uitgezet.

Tachtig Nederlandse gemeenten getroffen

De problemen spelen in tachtig Nederlandse gemeenten. In Gelderland zijn de problemen het grootst in Apeldoorn, Ede, Barneveld, Lochem, Overbetuwe, Renkum, Wageningen, Epe en Bronckhorst.

Liander gaat vanavond handmatig de openbare verlichting schakelen, zodat er weer licht in de straten is. 'Het kan zijn dat we al schakelen als het nog licht is', aldus de woordvoerder. 'Maar beter dat dan nog een avond in het donker.'

Wanneer de problemen 'echt' zijn opgelost, is nog niet te zeggen.

