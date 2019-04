Positie NEC-trainer Jack de Gier lijkt onhoudbaar

De 4-0 nederlaag uit tegen Jong AZ breekt hem waarschijnlijk definitief op. Het was de derde nederlaag op rij. NEC is afgezakt naar de veertiende plaats en heeft dit seizoen inmiddels vaker verloren dan gewonnen. Bovendien is het halen van de play-offs om promotie een hele lastige missie geworden. Het totaal uit vorm zijnde NEC moet in zes wedstrijden drie ploegen inhalen. De achterstand op Roda JC is vijf punten, Eindhoven staat vier punten voor en MVV drie.

De positie van De Gier wankelde dit seizoen al eerder. NEC begon redelijk aan het seizoen, maar vanaf oktober ging het mis. Het eerste dieptepunt was de 5-1 nederlaag in de eigen Goffert tegen TOP Oss. Daarna volgde er nauwelijks herstel. De doelstelling van top vijf raakte steeds verder weg, NEC zakte terug naar de middenmoot van de eerste divisie. Begin december werd technisch directeur Remco Oversier geslachtofferd en stond ook de staf ter discussie. NEC bleef verliezen en de positie van De Gier werd ter discussie gesteld. Er werd door de clubleiding gepeild bij de spelers, maar die stonden achter hun trainer. Vervolgens werd ingrijpen in de staf overwogen, maar Jack de Gier liet weten dat hij met zijn huidige assistenten Patrick Pothuizen en Adrie Bogers verder wilde.

In de winterstop werd besloten om de verandering te zoeken in de samenstelling van de selectie. Spits Ferdy Druijf werd al tijdens het trainingskamp in Zuid-Spanje binnengehaald dankzij een snelle inspanning van de investeerders en later die maand werden ook doelman Mattijs Branderhorst en middenvelder Jordy Bruijn gehuurd.

foto: Broer van den Boom

De staf werd uitgebreid met performance manager Michael Lindeman (foto), omdat de fitheid van de spelers voor de winterstop onvoldoende zou zijn. Het leek nieuw elan te brengen, want na een pijnlijke nederlaag in Eindhoven volgde een reeks van negen wedstrijden zonder nederlaag. NEC klom aan de hand van vooral Ferdy Druijf van de vijftiende naar de negende plaats en kreeg zelfs weer uitzicht op de zesde plek, goed voor een ronde overslaan in de play-offs.

Ferdy Druijf (foto: Broer van den Boom)

Maar daarna ging het weer mis. Zonder Druijf verloor NEC met 1-0 van Sparta in een matte vertoning. Daarna volgde de thuisnederlaag tegen Jong Ajax en maandagavond de gênante vertoning tegen Jong AZ. Vandaag wordt er gesproken over de positie van de trainer, die dit seizoen al meerdere keren bungelde, maar ditmaal lijkt het echt einde oefening.

foto: Broer van den Boom

Met Adrie Bogers en Ron de Groot heeft NEC trainers met het hoogste diploma in dienst die het seizoen af zouden kunnen maken. De vraag is of zij dat ook willen. Bogers, die nog een contract heeft tot 2020, zou zich solidair met De Gier kunnen verklaren. Die stak in december immers ook zijn nek uit voor Bogers. De Groot fungeerde in het verleden wel vaker als interim-trainer als de club in nood zat. Hij is nu trainer van Jong NEC, maar liet eerder al weten eigenlijk nooit meer hoofdtrainer te willen zijn.