Je lichaam laten oplossen of elektrisch cremeren, waar kiezen we voor in 2040?

Als moeder van twee jonge kinderen wil journalist Vera Eisink graag weten hoe hun toekomst eruitziet. Voor de tweede aflevering van haar podcastserie 'Zo leven jij en ik in 2040' onderzoekt Vera hoe we in 2040 omgaan met onze dode dierbaren. 'Kiezen mijn dochters later voor het oplossen van hun lichamen?'

door Vera Eisink

Wordt elektrisch cremeren de toekomst? In Bemmel komt volgend jaar in ieder geval een elektrische oven van Dela, in een nog te bouwen crematorium. De uitvaartorganisatie wil uiteindelijk van het gas af en duurzamer omgaan met het verwerken van lichamen. De energie voor de oven zal door bijvoorbeeld zonnepanelen worden opgewekt.

Uitvaartorganisatie Yarden kijkt naar een andere methode: resomeren. Daarbij wordt een lichaam opgelost in een zeepachtige substantie. In de Verenigde Staten gebeurt dit al. Voordat de methode in Nederland kan worden toegepast, moet de wet op lijkbezorging nog wel worden aangepast.

Onderschat

De gesprekken over de dood hebben mij als maker van deze podcastserie erg aan het denken gezet. Ik heb onderschat hoe weinig ik stilsta bij mijn eigen dood. Laat staan bij de optie om mijn lichaam in een vloeistof op te laten lossen in plaats van te begraven of cremeren.

Resomeren, je lichaam laten oplossen, daar ga ik voor. Sabrina Franken, directeur Yarden

De mensen die ik interviewde, vertellen in de podcastaflevering ook over hun eigen dood en uitvaart. Sabrina Franken, directeur van Yarden, hoopt bijvoorbeeld dat ze in de toekomst kan kiezen voor resomeren. 'Daar ga ik voor.'

Steen recyclen

Al deze ontwikkelingen zullen trouwens niet betekenen dat de traditionele begrafenis zal verdwijnen, denkt Linda van Santen. Zij is coördinator bij Docendo, een opleiding voor uitvaartondernemers in Geldermalsen.

Wel zal het in 2040 gebruikelijker zijn om grafstenen opnieuw te gebruiken. 'Recyclen van grafstenen zal gewoon worden of mensen kiezen een steen uit hun eigen streek', stelt Van Santen. Op dit moment worden grafstenen bijvoorbeeld uit India of China gehaald, maar dat gaat veranderen, verwacht Van Santen.

