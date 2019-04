Coalitie Elburg: eerst zes dagen je best doen, voor we spreken over koopzondag

In Elburg zal niet gesproken worden over de koopzondag. De coalitiepartijen in de gemeenteraad houden vast aan de afspraken die daarover in het collegeakkoord staan. Een motie van de drie oppositiepartijen om een volksraadpleging over dit onderwerp te organiseren werd dan ook weggestemd.

Door Rik Kapitein

Het was een drukte van belang maandagavond bij de raadsvergadering in Elburg. Ondernemers uit de vestingstad kwamen massaal naar de raadszaal om te luisteren naar de discussiërende partijen. VVD, Elburg Beleid en PvdA hadden samen een motie ingediend om het gesprek over de koopzondag terug op de agenda te brengen. Zij willen tijdens de Europese verkiezingen in mei een volksraadpleging. Een verzoek van de Vestingraad om aan het begin van de vergadering over dat onderwerp in te spreken werd afgewezen.

Niet tornen aan zondagsrust

De meningen van de verschillende partijen waren vanaf het begin van het debat duidelijk. De vier christelijke partijen, die de coalitie vormen, vinden een koopzondag niet nodig. 'We moeten de kleine ondernemers niet verplichten zichzelf geen rust meer te gunnen', was de mening van Han Dickhof van de ChristenUnie. Fractievoorzitter van Algemeen Belang, Beert van Loo, gaf aan het gesprek nutteloos te vinden. 'We weten van tevoren al wat de uitkomst van dit debat gaat zijn. Bij de verkiezingen is in meerderheid gestemd op partijen die geen koopzondag willen.' Ook de SGP maakte duidelijk dat er niet getornd kan worden aan de zondagsrust.

Het CDA gaf aan wel ruimte te zien voor meer activiteiten op de zondag. Een referendum ziet die partij echter niet als oplossing voor deze discussie.

Vertrekken uit Elburg

De aanleiding voor de motie was een uitspraak van SGP'er Jan Krooneman. 'Als je als ondernemer een koopzondag wilt, kun je beter vertrekken uit Elburg', liet die optekenen door de Stentor. VVD, Elburg Beleid en PvdA wilden opheldering over die opmerking. 'Het was een oprechte opmerking', was zijn verweer. De oppositiepartijen dienden hierover nog een aparte motie in. Vanwege tijdgebrek kwam die echter niet meer ter sprake.

Wethouder Arjan Klein joeg de aanwezige ondernemers de tegen zich in het harnas. 'Laten we eerst maar eens zes dagen onze best doen, voordat we gaan spreken over een koopzondag', was zijn reactie namens het college. Het kostte burgemeester Jan Nathan Rozendaal korte tijd om de rust in de zaal terug te krijgen.