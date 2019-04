Ferdy Druijf zit stuk na afgang NEC: 'we kregen helemaal geen grip'

Druijf is bij NEC een doelpuntenmachine sinds hij in de winterstop gehuurd werd van AZ. Maar in Wijdewormer kwam de spits niet in het stuk voor. Iedereen bleef onder de maat. 'Niemand haalde zijn niveau inderdaad. Dit is enorm balen. Maar we moeten door.'

NEC ging er dus met 4-0 af. De play-offs worden steeds lastiger. 'Hoe erg het ook is, je moet blijven vechten. Het zou NEC onwaardig zijn als we die play-offs niet zouden halen. Mentaal probleem? Nee, dat denk ik niet.'

Jong AZ was veel beter, zeker voor rust. 'We krijgen geen grip en ze voetballen er zo makkelijk onderuit als wij hoog druk zetten. Ze konden vaak zo oversteken. Ja, deze terugkeer vanavond is voor mij verschrikkelijk.'