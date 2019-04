Trainer Jack de Gier ontgoocheld na nieuwe nederlaag NEC: 'Ik geef niet op'

Jack de Gier likte de wonden na afloop van de dramatische nederlaag in Wijdewormer. NEC leed zijn derde nederlaag op rij. Laagvlieger Jong AZ slaagde erin NEC bij vlagen van de mat te spelen. Het leek vaak nergens op bij de zwalkende ploeg uit Nijmegen.

Tekst gaat verder na de video:

Geen coaching

'Een wanprestatie? Ja, als je met 4-0 hier verliest is dat zo. Ontgoocheld? Ja dat ben ik', sprak De Gier op rustige toon direct na afloop. 'We werden op het middenveld overlopen. We kwamen niet in de duels. Er was geen coaching bij overnames. Het glipt uit je handen na toch een aardig begin vond ik waarin ook nog een goal wordt afgekeurd na een bal op de paal. Vlak voor rust maken zij nog 2-0.'

Play-offs lastig

Ook na rust kon NEC niet overtuigen. 'De eerste de beste counter die zij krijgen en het staat 3-0. Dan speel je een verloren wedstrijd. Of ik dan uit mijn plaat ga? Ja, voor een gedeelte wel. Maar het helpt ook niet om dat altijd te doen. Je moet ook het voetbalgedeelte bespreken en analyseren. Ik zag ook spelers uitglijden. Dat is dan wel typerend. We gingen inderdaad richting de play-offs en maakten een mooie serie. Dit was alweer de derde nederlaag op rij. Nu wordt de play-offs een lastig verhaal.

De Gier was achter de schermen al een aantal keren onderwerp van gesprek als het ging om zijn positie. Of hij het seizoen mag afmaken, bleef maandagavond onduidelijk. 'Ik heb altijd gezegd dat ik daar dan niets aan kan doen. Ik ben trainer en blijf evalueren. Ik geef niet op.'