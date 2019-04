Dramatisch NEC geslacht door laagvlieger Jong AZ, derde nederlaag op rij (4-0)

Prachtig plaatje met de zonsondergang in Wijdewormer

Een klein aantal NEC fans vanavond in Wijdewormer

NEC moet vanavond op het kunstgras in Wijdewormer weer eens winnen

NEC heeft een wanprestatie geleverd bij Jong AZ. De Nijmeegse club verloor in Wijdewormer met 4-0. De derde nederlaag alweer op rij voor de ploeg van De Gier. De play-offs zijn ver weg.

EINDSTAND Jong AZ - NEC 4 - 0

GOAL!! 90e we zitten in blessuretijd en Jong AZ tilt de score nog wat verder op. De afgang is compleet! Thijs Oosting bepaalt de eindstand op 4-0.

85e: Een wanprestatie van NEC vanavond. Ook Labylle deelt in de malaise. De play-offs zijn nog wat verder weg na vanavond

Leen Looijen met sjaal (commissaris) en directeur Wilco van Schaik bespreken de ernstige situatie bij NEC. Gaat het duo ingrijpen of blijft De Gier in het zadel?

GOAL!! NEC, dat dit seizoen voor de titel dacht te spelen, wordt afgedroogd vanavond door laagvlieger Jong AZ. Ongelooflijk. Het is 3-0 via Jelle Duin.

72e: Druijf mist grote kans na goed werk van Romeny.

69e: knappe save van Branderhorst op een vrije trap van Reijnders.

Bezorgde blikken bij de fans van NEC in Wijdewormer. Het loopt nog steeds niet echt bij NEC.

61e: Romeny komt voor Wolters bij NEC

Geel voor Randy Wolters. Hij is geschorst volgende week tegen Jong PSV. Een kaart voor presteren na vermeend hands.

55e: Bruijn neemt een corner namens NEC. Nog altijd is NEC ondermaats. Er zit wel iets meer agressie in het spel, maar daar was ook weinig voor nodig.

54e: Okita, die voor rust al eens in het zijnet schoot, knalt nu voorlangs op aangeven van Wolters

2e helft is begonnen

Ontgoocheling bij trainer Jack de Gier

Het ziet er hopeloos uit bij NEC. 2-0 achter bij rust. Keeperstrainer Gabor Babos ondersteunt doelman Matthijs Branderhorst bij de terugweg naar de kleedkamers.

GOAL! 43e: En twee minuten later valt de 2-0. Nu is het Kaandorp die scoort. Het is armoe troef bij NEC. Waar gaat dit eindigen?

Treurig zoals NEC zich presenteert vanavond in Wijdewormer. Hier wil Lartey-Sanniez bij de 1-0 van Jong AZ het liefst door de grond zakken. Zijn flank lag helemaal open.

GOAL 41e: Het was wachten op de 1-0 en hij valt via de voet van Savastano, die zoals zo veel spelers van AZ opvallend veel ruimte krijgt. Hard in de verre hoek. NEC wordt bij vlagen ondersteboven gespeeld. Het is 1-0.

35e: Jong AZ voetbalt veel makkelijker en meer onbevangen. Kans voor Kunst en in de rebound na een redding van Branderhorst voor Savastano. NEC schuttert en is zoekende.

32e: Jacobs bijna voor de Noord-Hollanders, NEC heeft het bijzonder lastig.

30e: Bezorgde blik op de achterste rij bij de man met bril. Directeur Wilco van Schaik denkt er het zijne van na een bedroevend eerste half uur bij NEC.

25e: Deze man (en de verstopte man erachter ook) heeft er nog wel lol in, maar goed is het opnieuw niet wat NEC laat zien. Er staat duidelijk spanning op.

23e: NEC is slordig en nonchalant. Niet scherp genoeg om de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Grote kans voor Jelle Duin, maar Branderhorst pareert met de voet. Door de as snijdt Jong AZ er wel heel makkelijk doorheen.

15e: NEC heeft iets meer overwicht. Het leidt echter nog tot weinig in een wedstrijd waar de druk er maar weer eens vol op staat voor de Nijmegenaren.

10e: Hier en daar wat dreigende momenten voor de goals, zoals hier bij keeper Branderhorst die transfervrij mag vertrekken bij Willem II. Misschien toch een serieuze optie voor NEC.

We gaan beginnen! Scheidsrechter is Stan Teuben

19.55 uur: Terwijl de zon in de zee zakt aan de Noord-Hollandse kust, betreden de spelers van Jong AZ en NEC het kunstgras. Er geldt maar één opdracht voor NEC en dat is winnen vanavond!

19.50 uur: Vanavond zien we ook Ferdy Druijf terug bij Jong AZ. Hij scoorde als gehuurde speler van AZ dit seizoen al negen keer voor NEC.

Onder: reservespeler Paolo Sabak

19.40 uur: NEC volop bezig met de warming-up. Het ziet er scherp uit, maar zien we dat straks ook in de wedstrijd terug?

19.35: mooie omstandigheden vanavond in Wijdewormer. De enige tribune van het trainingscomplex van AZ zit in elk geval vol. Jong AZ staat achttiende, NEC dus veertiende.

19.30 uur: Opmerkelijk is misschien ook wel dat Tom Overtoom vanavond aanvoerder is bij NEC. Tegen Jong Ajax zat hij bij de selectie, maar viel niet in.

19.25: De opstelling van NEC. De Gier moest flink puzzelen, vooral achterin. Vanavond spelen Guus Joppen en Mart Dijkstra centraal in de verdediging. Joey van den Berg en Josef Kvida zijn geschorst.

Na de glansrijke 5-0 zege op FC Den Bosch kwam de klad er opnieuw in bij het kwakkelende NEC. Tegen Sparta werd met 1-0 verloren, maar enkele dagen later won ook Jong Ajax van de Nijmeegse club. Het gevolg is dat NEC weer hopeloos terugzakte op de ranglijst.

19.15 uur: Ole Romeny inspecteert het kunstgras en heeft tegelijkertijd oog voor zijn telefoon