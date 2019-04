Filmregisseur Viktor van der Valk lost belofte aan broer in met debuutfilm Nocturne

Viktor van der Valk is geboren in IJsland, maar opgegroeid in ons eigen Arnhem en daar begon hij als kind al met het maken van film. Of eigenlijk filmpjes. Met zijn broer en vriendjes – gewoon wie voor handen was en zin had om mee te doen – maakte hij James Bond-achtige filmpjes.

Het zat er dus al jong in bij beide broers. Viktor ging de filmacademie doen, Vincent ging eerst in New York een jaar naar een toneelschool en studeerde daarna af aan de Toneelacademie in Maastricht. De broers smeden een pact: in de eerste speelfilm van Viktor zou Vincent de hoofdrol spelen.

Aldus geschiedde. Vincent speelde ook de hoofdrol in Onno de Onwetende – de afstudeerfilm van Viktor. Een kort film van 30 minuten. ‘Maar Nocturne is mijn eerste echt speelfilm. De belofte wilde ik inlossen en hij paste ook heel goed in die film’

Nocturne is eigenlijk een film over het maken van een film. Nocturne draait om de jonge filmregisseur Alex, die te midden van een creatieve crisis wordt verlaten door zijn vriendin. In een zoektocht naar de essentie van zijn film, komt Alex vervolgens vooral zichzelf tegen. Viktor: ‘Het maken van die film was best een worsteling. En die worsteling is uiteindelijk ook de film geworden.’

Viktor is inmiddels dus alweer begonnen met het schrijven aan een nieuwe film. Het zit allemaal nog in een heel prille fase. ‘We zijn nog echt aan het brainstormen. We moeten eigenlijk het verhaal/ de film nog ontdekken’ Viktor heeft zich voor de film opgesloten ‘in een hutje op de Brabantse hei’ samen met zijn co-writer Jeroen Scholten van Aschat. ‘We hebben allebei ideeën en die gooien we op en dan hebben we het daarover. Wat best lastig is, is dat ik als regisseur toch al snel in beelden denk en in muziek. Jeroen zet meer echt het verhaal neer. Dus ik wil dat hij nu de basis kan neerzetten.’

Waar de nieuwe film over gaat, kan hij eigenlijk nog niet precies zeggen. ‘We zijn nu bezig een soort collage te bouwen van onze ideeën. Het gaat over onze Westerse ideologie en ons vooruitgangs-ideaal. Maar dan op microniveau.’

Hij gaat ook deze film weer maken met dezelfde crew. ‘Dat vind ik heel belangrijk. Het maken van een film is geen makkelijk proces. Dat wil ik doen met de mensen die ik vertrouw. Waar ik tegen kan zeggen dat ik van ze hou, maar op wie ik ook boos kan worden en het later uitpraten. Ze zijn echt een beetje familie.’

De film Nocturne ging in januari in première op het IFFR filmfestival in Rotterdam en is te zien in Nijmegen op het Go Short Filmfestival. Daarna in filmhuizen in het hele land.