Van der Werff: 'vanaf het begin aanvallen tegen AZ'

Maikel van der Werff heeft het na een half uurtje wel gezien en is klaar met de hersteltraining op Papendal. De wedstrijden volgen elkaar momenteel in rap tempo op. Na het gelijke spel tegen ADO van zaterdag mag Vitesse dinsdag alweer aan de bak (18.30 uur). 'We krijgen tegen ADO drie goals om de oren. Dat is niet goed. Het was ook nog eens een matige pot van ons. We laten twee punten liggen. Maar goed, het is achter de rug', stelt Van der Werff.

Topwedstrijden

De centrumverdediger, van wie het contract in juni afloopt, speelde zelf ook een povere partij. 'Het was niet één van mijn beste wedstrijden inderdaad. Helaas, maar het kan ook niet altijd goed zijn. We zitten in de finale van het seizoen en moeten weer gaan winnen. Er komen twee topwedstrijden achter elkaar. Daar zijn we vaak wel goed in. Het is zaak met een prettig gevoel de play-offs in te gaan.'

Play-offs op de tocht

Vitesse is afgezakt naar de zevende plaats. AZ heeft inmiddels negen punten meer en staat keurig derde. Rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal lonkt. Voor Vitesse staat de play-offs zelfs op de tocht na de nederlaag tegen Heracles en het puntenverlies in Den Haag. 'AZ is absoluut stabieler. Wij wisselvalliger. Maar in kwaliteiten vind ik ons gelijkwaardig. Het belooft een mooie pot te worden. '

Aanvallend voetbal

Eerder dit seizoen speelde Vitesse in Alkmaar gelijk en verloor het kort na de winterstop kansloos in de strijd om de beker. De ploeg van Slutksiy kwam toen opvallend defensief voor de dag en wilde toeslaan via de counter. 'Daar is veel discussie over geweest', zegt Van der Werff. 'En het was ook terecht. Maar ook dat is nu achter de rug. Wij ambiëren aanvallend voetbal. Daar gaan we morgen ook volledig voor. Ik denk dat we dat de laatste thuiswedstrijden ook wel weer hebben laten zien.'