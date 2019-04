Lente drijft motorrijders weer de weg op: weggebruikers gewaarschuwd

Bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) grijpen ze het begin van het seizoen aan om weggebruikers nog maar eens te waarschuwen. Zo is het voor veel motorrijders weer wennen om na een lange tijd weer de weg op te gaan. 'Je moet weer even aan elkaar gewend raken in het verkeer', zegt Arjan Everink van de KNMV.

Er is niet een precieze datum waarop het motorseizoen start. Vaak begint het seizoen in het voorjaar na een paar mooie dagen. Tot 1 maart is het wel winterstop, omdat veel motoren verzekeringstechnisch nog niet de weg op mogen.

Controleer je motor

De bandenspanning checken is volgens Everink heel belangrijk voordat je weer de weg op gaat. 'In de bochten ga je dat namelijk voelen.' Ook verlichting is volgens Everink belangrijk, en dan vooral je remlicht. 'Soms gaat daar in de winter nog wel eens vocht en roest tussen zitten.' Hoewel motorrijders zichzelf dus de tijd moeten geven om weer de weg op te gaan, moeten ook automobilisten in deze beginperiode meer rekening houden met de motorrijders die zich in het verkeer mengen. 'Ook voor hen is het weer wennen dat er opeens motoren op de weg zijn.'

'Zwarte piste' even vermijden

De KNMV adviseert motorrijders ondanks de aanwezige adrenaline weer rustig te beginnen met rijden. 'Ik vergelijk het weleens met skiën, dan ga je ook niet de eerste dag direct van de zwarte pistes', zegt Everink. 'Eerst even rustig beginnen, zo is het ook met motorrijden. Wanneer je dan wat meer gaat rijden kun je ook het tempo opvoeren.'