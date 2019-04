Ziekenhuis-stalker blijft bellen: 'Zelfs vanuit Estland'

Verschillende ziekenhuizen in Gelderland hebben nog altijd last van een mysterieuze beller. Die stalker bedreigt onder andere medewerkers van de ziekenhuizen.

De beller is al sinds 12 maart actief en valt de ziekenhuizen meerdere keren per dag lastig. 'Het leek vorige week even wat rustiger te worden, maar afgelopen weekend kregen we weer een aantal telefoontjes', meldt Saskia Steenbergen, namens het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.

'We worden dan ook in de nacht gebeld. De telefoontjes komen dan onder andere uit Duitsland, maar ook uit Estland', vertelt Steenbergen.

Aangifte gedaan

Wat de man zegt is niet bekend, maar het gaat in ieder geval om bedreigingen. 'Ja, wij hebben aangifte gedaan en dat doe je alleen maar na bedreiging. Onze mensen weten hoe ze er mee om moeten gaan. Maar het blijft lastig, we houden nu bij welke nummers bellen op welke tijdstippen.'

Bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem hadden ze ook last van de stalker. 'Maar sinds jullie eerste nieuwsbericht hebben we er geen last meer van gehad. Het onderzoek van de politie loopt nog wel', laat het ziekenhuis weten aan Omroep Gelderland.

De politie kon maandagmiddag nog niet reageren op de vorderingen van het onderzoek.

