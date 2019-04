Het is weekend! Dit zijn de leukste uittips van Esther

Hoera, het is weer weekend! Ook dit weekend is er weer veel leuks te doen in Gelderland. Ik heb de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

Kom in de Kas

Altijd al een keer willen zien hoe de paprika's groeien of hoe rozen gekweekt worden? Dan kun je dit weekend een kijkje nemen bij verschillende kassen in onze provincie vanwege Kom in de Kas. Zo’n 200 enthousiaste kwekers zetten de deuren van hun kas open zodat iedereen kennis kan komen maken met de verrassende wereld die achter het glas van de kas schuil gaat.

Go Short Festival in Nijmegen

In Nijmegen moet je dit weekend zijn voor een avondje bioscoop. Daar wordt namelijk de elfde editie van het festival van de korte film gehouden 'Go Short'. In LUX kun je honderden films gaan bekijken. Naast films kijken, zijn er ook lezingen, dansfeestjes en worden er talkshows gehouden. Go Short duurt tot en met zondag.

Bachweken in Lochem

Lochem staat de weken voor Pasen helemaal in het teken van Bach. Tijdens de Bachweken zijn er tot en met 19 april verschillende activiteiten in Lochem. Zo kun je zaterdag meedoen aan een zangworkshop in de Sint Gudulakerk. Op zondag zijn in Museum STAAL in Almen cellist Ephraim van IJzerlooij en musicoloog Huib Ramaer aanwezig om meer te vertellen over Bach.

Huiskamerfestival in Doetinchem

In Doetinchem kun je zondag naar het huiskamerfestival Muziek bi'j De Naobers. In meerdere huiskamers in de stad kun je bij optredens gaan kijken. Er doen dit jaar zestien acts mee. Kijk op de website van het festival voor alle tijden en adressen.

Zalige Zondag

In Radio Kootwijk kun je zondag terecht bij de Zalige Zondag van De Theaterloods. Geniet van muziek, theater en literatuur. Ook kun je meewandelen met een inspiratiewandeling. De middag begint om 12.00 uur.

Theefeestje in Ulft

In de DRU Fabriek in Ulft kun je zondag naar de allereerste editie van het First Flush Theefestival. Je kunt er natuurlijk allemaal soorten thee proeven, maar er zijn ook lezingen over thee en er worden films over thee getoond. Ook is het nog mogelijk om deel te nemen aan de high tea proeverij.

Lentemarkt

Wageningen viert zondag de lente met een Duurzame Lentemarkt. Van 13.00 tot 17.00 uur kun je bij heel veel kramen lekker rondsnuffelen.Er is veel aandacht voor duurzame producten en kunnen kinderen zich laten schminken.

Heb je ook nog leuke uittips? Laat het ons dan weten en mail naar: uit@gld.nl