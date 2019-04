Recordaantal Gelderse scholen doen mee aan Nationale Buitenlesdag

Lege klaslokalen in een kleine 300 scholen in Gelderland dinsdag. Geen onderwijsstaking, geen studiedag en ook geen vakantie. Nee, kinderen krijgen deze dag massaal les in de buitenlucht.

Het is een landelijk initiatief waar veel scholen in Nederland zich bij aangesloten hebben. In Gelderland doen er dit jaar een recordaantal scholen mee. Zo ook de Eben-Haëzerschool in Bennekom.

Vorig jaar deden ze daar ook al mee aan de Buitenlesdag en hoewel er dinsdag regen voorspeld wordt, is leerkracht Titia Stolk vol enthousiasme. 'In de ochtend blijft het nog droog en als het een paar druppeltjes zijn, blijven we gewoon buiten.'

Frisse buitenlucht

Met de Nationale Buitenlesdag willen initiatiefnemers Jantje Beton en IVN Natuureducatie leerkrachten stimuleren méér buitenles te geven. 'Een uitdagende buitenles stimuleert niet alleen beweging, maar de combinatie van natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht zorgt er ook voor dat kinderen zich daarna beter kunnen concentreren in de klas', is de lezing van de initiatiefnemers.

In Gelderland zijn in totaal 908 basisscholen. Daarvan doen er 288 mee aan de Nationale Buitenlesdag. In 2018 waren dit er nog 272.