VIDEO | Miss Beauty of Gelderland strijdt tegen plastic soep

'Ja waarom niet?' Dat dacht Nikki toen ze via Instagram benaderd werd om mee te doen aan de wedstrijd. 'Nee heb je, ja kan je krijgen, dacht ik. Ik volgde de Miss Beauty of Gelderland al wel een tijdje. Het is natuurlijk een meisjesdroom met al die mooie missen. Maar ik had nooit verwacht dat ik mee zou kunnen doen.'

Tekst gaat verder na de video:

Dat gebeurde dus wel. Nikki won in de schouwburg in Nunspeet twee prijzen. Naast de Miss Beauty of Gelderland pakte ze ook de Miss Photogenic of Gelderland Award. Ze is dus ook nog eens goed met camera's. Uiterlijk is niet het enige waar op gelet wordt. Nikki zet zich ook in voor een betere wereld.

Jongeren wil ze meegeven dat ze niet aan zichzelf moeten twijfelen. 'Ik zeg altijd: je bent mooi omdat je het zegt. Je bent sexy wanneer je het zegt. Het is niet aan de maatschappij om te bepalen hoeveel je waard bent. Dat is aan jou.'

'Stop met afval op straat gooien'

Maar Nikki richt zich niet alleen op de jongere generatie. Ze heeft voor de hele samenleving een boodschap. 'Wat ik ontzettend erg vind is dat iedereen altijd afval op straat gooit. De plastic soep. Dat is zo gevaarlijk voor de dieren. Denk aan de vogeltjes die dit aan hun jongen geven. Als jonge vogels plastic binnen krijgen is dat natuurlijk niet goed.'

Komende zomer doet ze mee aan de Miss Nederland verkiezing. Dan zullen we dus weten of de mooiste vrouw, zowel qua uiterlijk als innerlijk, uit Gelderland komt.