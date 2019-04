1500 kinderen maken Apeldoorn schoon

door Maaike de Glee

Op openbare basisschool De Bundel werd maandagmiddag het startsein gegeven voor de 'Week van Apeldoorn Schoon'. 51 leerlingen van groep 5 t/m 8 gingen rondom de school op pad met prikkers en vuilniszakken.

'Ik vind het zielig voor de dieren,' vertelt Julian Keizer die ondertussen blikjes, maar ook plastic zakjes en veel resten van vuurwerk opprikt en in een grote vuilniszak gooit. 'Dieren eten het afval op of ze raken er in verstrikt.' Klasgenoot Stijn vult aan: 'Plastic zakjes blijven wel tot negentig jaar liggen in de natuur.'

Bekijk hier beelden van de opruimactie: (tekst gaat verder na de video)

Rommel opruimen

De 'Week van Apeldoorn Schoon' maakt onderdeel uit van de campagne Heel Apeldoorn is Rein, waarmee de gemeente aandacht vraagt voor zwerfafval. 'We vinden het heel belangrijk dat iedereen zich heel bewust is van zwerfafval,' vertelt wethouder Wim Willems terwijl hij ondertussen druk aan het trekken is om een oud gordijn uit de struiken te trekken. 'Dit soort rommel hoort hier niet te liggen, als we allemaal onze rommel op ruimen wordt Apeldoorn een stuk schoner.'

Na ruim een half uur zijn alle leerlingen weer terug bij de school. Het afval wordt door de mannen van de gemeente eerst gewogen, waarna het in hun wagens wordt geladen. 52 kilo aan zwerfafval levert het rondje door de wijk meteen al op.

'Het was heel erg leuk om te doen. Ik zou dit wel veel vaker willen doen, het is veel leuker dan binnen zitten in school', vertelt een meisje dol enthousiast. 'Maar iedereen moet natuurlijk wel zijn rommel opruimen!'