Nog meer tuinen met asbest in Dinxperlo dan gedacht

In nog eens vier tuinen in Dinxperlo is asbest aangetroffen. Deze tuinen worden de komende tijd gesaneerd. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Aalten desgevraagd weten.

De afgelopen maanden zijn al negen tuinen in Dinxperlo compleet afgegraven en gesaneerd omdat er asbest was aangetroffen van een fabriek die in de oorlog werd gebombardeerd.

Eind 2017 werd bij werkzaamheden in speeltuin de Bijvank per toeval ontdekt dat er asbest in de grond zit. Er waren zorgen over de volksgezondheid, maar het ging om grote stukken asbest en niet om vezels. Tuinen en straten zijn onderzocht.

Uiteindelijk bleken er in negen tuinen en onder het trottoir asbest te liggen. Die sanering is nu afgerond en inwoners kunnen hun tuinen weer aanleggen. Voor de sanering van de andere vier tuinen wordt een nieuw plan gemaakt.

Bombardement op fabriek

De asbestdeeltjes zijn in de tuinen terechtgekomen na een bombardement op de voormalige timmerfabriek van Bribus. In de tweede wereldoorlog dachten de Duitsers dat er munitie lag opgeslagen. Ze bombarderen de fabriek. Het dak van de fabriek lag vol met asbestplaten en die platen zijn verdwenen in de grond.

Foto: Timmerfabriek Bibus uit het archief van de familie Bussink

