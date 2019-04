Sissy-Boy, met winkels in Arnhem en Nijmegen, bijna failliet

Sissy-Boy verkeert in financiële problemen. De eigenaar van de winkelketen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf heeft 45 winkels in Nederland en België, waaronder in het centrum van Arnhem en Nijmegen.

Sissy-Boy maakt onderdeel uit van Brand Retail Group. Het management onderzoekt de mogelijkheden voor een eventuele doorstart. De winkels en webshop blijven voorlopig geopend.

Tegenvallende resultaten

Sissy-Boy kampt al langer met tegenvallende resultaten. Eind vorig jaar werd besloten op zoek te gaan naar een koper die bereid was geld in de modeketen te steken. De eigenaar sprak daarvoor met een 'Nederlands familiebedrijf dat actief is in dezelfde sector', maar die zou zich onverwacht hebben teruggetrokken uit de gesprekken.

Er werken ruim zeshonderd mensen bij Sissy-Boy. Brand Retail Group is tevens eigenaar van OPEN32. Het Arnhemse modebedrijf opereert autonoom en valt niet onder een eventueel faillissement.

Meer winkels in problemen

Sissy-Boy is de zoveelste keten die in korte tijd in financiële problemen is geraakt. Recent gingen Intertoys, Coolcat en Op=Op Voordeelshop al failliet. De speelgoedketen maakte in afgeslankte vorm een doorstart, terwijl voor de andere bedrijven nog gesprekken met overnamekandidaten lopen.

Zie ook: