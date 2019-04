Met een Techniekfabriek wil Zutphen tekort aan technici wegwerken

Bedrijven in de gemeente Zutphen ervaren momenteel net als op veel andere plekken in het land een tekort aan technici. Volgens wethouder Annelies de Jonge komt dit doordat te weinig jongeren starten met een MBO opleiding.

Voor ondernemer Ruud Kimenai uit Zutphen is het dagelijks een grote uitdaging om geschikt personeel te vinden. 'Blijkbaar zijn we hier niet in staat om voldoende mensen op te leiden.' Daarom is het volgens Kimanai van belang dat er snel samengewerkt wordt. 'Alle eilandjes die er zijn werken blijkbaar niet.' Zijn installatiebedrijf heeft dit jaar door het tekort aan technisch personeel de begroting naar beneden moeten bijstellen. 'Het tekort aan vakmensen beperkt onze groei.'

Ingewikkeld

Kimenai is blij dat onderwijs en bedrijfsleven nu de krachten gaan bundelen, want volgens hem zijn er voldoende kansen. 'Er liggen heel veel mooie banen in het verschiet, maar Zutphen schiet daarin op dit moment tekort.'

De ondernemer weet uit ervaring wel dat het ingewikkeld is om het onderwijs en bedrijfsleven op één lijn te krijgen. Hij hoopt dan ook dat het op deze manier wel lukt, zodat hij en andere ondernemers straks makkelijker gekwalificeerd personeel kunnen vinden.

Energietransitie

De gemeente Zutphen neemt nu de regie in het plan omdat veel overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven geen concreet initiatief opleverde. In het coalitieakkoord heeft het college van Zutphen zich ook specifiek ten doel gesteld om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de werkgelegenheid in de energietransitie.

Zutphen denkt namelijk op den duur alleen meer meer technici nodig te hebben, onder meer voor het verduurzamen van alle monumentale panden.

Schooluitval

Een succesvolle samenwerking draagt volgens wethouder de Jonge ook bij aan het terugdringen van schooluitval en jeugdwerkloosheid in Zutphen. Dit is van groot belang, omdat de stad in vergelijking tot omliggende steden als Apeldoorn en Deventer relatief veel voortijdige schoolverlaters heeft.

Een externe projectleider gaat de komende tijd inventariseren hoe de Techniekfabriek er exact uit moet komen te zien. Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of er ook fysieke plek op het industrieterrein moet komen, waar jongeren kennis kunnen maken met de diverse takken van sport binnen de techniek.

Naar verwachting wordt het uiteindelijke plan eind 2019 gepresenteerd.