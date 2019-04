Henk de Jong weet dat fans De Graafschap ook in play-offs steunen

Maar mocht het toch play-offs worden, dan weet de trainer dat de fans de club ook vol zullen steunen. 'Ik heb van de supporters van de BT gehoord dat ze ons overal steunen, ook in de play-offs. Maar ik heb liever dat ze het niet doen, dat we er direct in blijven. En dan zullen we ook wat leuks doen met de fans. Maar als het komt, gaan we er heel positief in. Vandaar ook de manier van spelen, vooruit spelen. Excelsior speelt later, maar eerst zelf winnen. Zolang je dat niet hebt gedaan, stelt het niks voor.'

De nederlaag tegen Heracles was zo onterecht dat trainer Frank Wormuth van de tegenstander zelf zijn excuses aanbood. 'Daar hebben we niks aan. Een keurig nette man, maar hij zal even blij zijn als hij verdiend of onverdiend wint. Dat wil ik ook heel graag, maar ik wil ook wel winnen dat we het echt goed doen, want dan trekken we het vaak verder.'

Doelman Nigel Bertrams denkt dat De Graafschap vooral zo door moet gaan. 'We voelen ons goed en we gaan morgen voor de drie punten. We hebben het goed gedaan, want toen ik bij De Graafschap kwam, stonden we een punt achter NAC. En nu staan we er zeven voor. We zijn nergens bang voor. We hebben Heerenveen uit met 3-0 verslagen, waarom zouden we dan niet bij Groningen kunnen winnen. En hier thuis spookt het altijd.'