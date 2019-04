Jong en oud met elkaar op date in jongerencentrum de Gruitpoort

Met de slowdates hoopt de Gruitpoort dat mensen van verschillende generaties iets van elkaar kunnen opsteken en iets voor elkaar kunnen betekenen. Voor de 92-jarige meneer De Graaf geldt dit in ieder geval: 'Oud en jong horen bij elkaar dus gebruik ook elkaar'. Ook de 20-jarige Kaya is al meerdere keren op date geweest en is erg enthousiast over het initiatief: 'Het heeft mij zo verrast dat ik iedere keer kom en ik vind het superleuk om alle verhalen van de ouderen te horen en ook dingen ook uit onze tijd te delen. Er zijn zoveel verschillen, dat had ik niet verwacht.'

Volgens de bedenkers van het programma is het in een regio als de Achterhoek met zijn vergrijzing en ontgroening belangrijk dat verschillende generaties samen een hechte gemeenschap vormen. Je kunnen inleven in de belevingswereld van de ander en over vooroordelen heen kunnen stappen, zijn belangrijke ingrediënten om nader tot elkaar te komen.

Vloggen

Aankomende maandag staat de volgende date gepland. Deze zal over vloggen gaan. En kunnen deelnemers 's middags zelf een vlog maken. Nieuwsgierig? In de uitzending van Gelderland Helpt dinsdagavond besteden we aandacht aan slowdating en zie je alvast een voorproefje en zie je de jongeren en ouderen in gesprek gaan over: Wie kan de verleiding van reclame weerstaan?

Jongeren en ouderen die het leuk vinden om mee te doen, zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via de site van Gelderland Helpt