Achterhoeks succes op NK halve marathon

'Met mijn race ben ik erg blij', vertelt Weinans. 'De laatste meters kreeg ik mijn benen bijna niet meer voor elkaar, zo kapot was ik.' De atlete stortte uiteindelijk over de finish. Ze noteerde een persoonlijk record van 1 uur, 18 minuten en 10 seconden. De Gendringse had zelf niet direct door hoe goed haar prestatie was: 'Bij de finish had ik geen idee hoeveelste ik was geworden. Toen ik hoorde dat ik derde was in een dik persoonlijk record kon ik dit eigenlijk niet geloven.'



Het NK werd georganiseerd tijdens de zogenoemde Venloop, waar ook buitenlandse hardlopers aan meededen. De 25-jarige Weinans werd uiteindelijk tiende in het internationale veld. De geboren Varssevelder Gert-Jan Wassink kwam als negende Nederlander en als 26ste in totaal over de finish in Venlo.