Linssen mist training Vitesse en lijkt af te haken voor AZ

De Limburger viel zaterdagavond uit in het duel met ADO Den Haag waar Vitesse niet verder kwam dan een teleurstellend gelijkspel (3-3). Trainer Slutskiy kon weinig zeggen over de inzetbaarheid van Linssen tegen AZ. 'Rust was vandaag beter, we hopen hem morgen speelklaar te hebben.'

Als Linssen afhaakt kiest Slutskiy waarschijnlijk voor het aanvalsduo Dauda - Buitink. Dauda speelde tegen ADO, na één experiment op de training, als linkshalf. Die wijziging liep echter uit op een mislukking.

Slutskiy wilde na de korte training op Papendal de tegenstander niet wijzer maken en gaf niets prijs over de opstelling. De verwachting is dat Max Clark linksback staat en Alexander Büttner weer als linkermiddenvelder zal starten.

Het verschil met AZ bedraagt negen punten. Vitesse is afgezakt naar de zevende plaats. Het verschil met de nummer acht Willem II is vier punten. Daarmee is het zelfs onzeker geworden of de Arnhemse club zich nog wel plaatst voor de play-offs om Europees voetbal.