Zevenaarse gemeenteraad vergadert in het ziekenhuis

De eerstvolgende raasdsvergadering woensdag 3 april is in Ziekenhuis Rijnstate in Zevenaar, in het Trefpunt. De commissievergaderingen van april worden gehouden in het Kulturhus in Babberich. Daarna wordt er ook nog vergaderd in het dorpshuis van Spijk, het Liemers College en het dorpshuis in Lathum.

Normaal gesproken worden de vergaderingen live uitgezonden via internet, maar dit is de komende tijd niet mogelijk. De gemeente plaatst achteraf wel een beeld- en geluidverslag op de website.