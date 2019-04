Uitbraak wietkever, een fietszebrapad en kattenbelasting: het is 1 april!

Het fietszebrapad in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

Lachen, gieren en brullen: het is 1 april! De grappen stromen binnen op de redactie van Omroep Gelderland. De leukste hebben we voor je op een rij gezet.

Kattenbelasting ingevoerd

De gemeente Arnhem voert een nieuwe belasting in: kattenbelasting. Hondenbelasting bestaat al en de gemeenteraad is van mening dat honden- en kattenbezitters gelijk behandeld moeten worden. Want eerlijk is eerlijk, ook katten doen hun behoefte vaak in andermans tuin.

De opbrengst van de belasting wordt gebruikt voor strooikorrels waar katten niet van houden. 'Zij die last hebben van katten kunnen strooikorrels gratis ophalen bij de wijkvereniging. De strooikorrels zijn milieuvriendelijk', schrijft de gemeente.

Eerste fietszebrapad

Op de Amsterdamseweg in Arnhem hebben ze een primeurtje. Bij wijnspeciaalzaak Henri Bloem ligt namelijk een fietszebrapad voor de deur. 'Verkeersveiligheid voor alles' is het motto.

Ambtenaren sparen

De gemeente Montferland introduceert een eigen variant op spaaracties bij supermarkten. Met de zogenoemde 'ambtenarenplaatjes' wil de gemeente Montferland de organisatie een gezicht geven.

Foto: Gemeente Montferland

'Om ervoor te zorgen dat de gemeente in een positiever licht komt te staan, is de campagne 'Montferland zijn wij' ontwikkeld. De ambtenarenplaatjes en het bijbehorende spaaralbum zijn onderdeel van deze campagne', schrijft de gemeente in een persbericht.

De eerste plaatjes worden vanaf april uitgedeeld op scholen en maatschappelijke instellingen. De spaarboeken zijn vanaf maandag verkrijgbaar op het gemeentehuis in Didam en in Gouden Houden. Wij zijn erg benieuwd of er al een rij staat bij het gemeenteloket.

Zelf darmonderzoek doen

Op de Maag-, darm- en leverafdeling van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem hangt een verdachte oproep. Gevraagd wordt om verpleegkundigen en arts-assistenten die bij zichzelf een darmonderzoek willen doen. Ze krijgen er een 'goede financiële vergoeding voor.'

100.000 tegels ruimen

De gemeente Nijmegen heeft de blauwe steen op de Burchstraat, die pas net weer op zijn plek lag, vervangen door een tegel groen. Het begin van project 'Steenbreek' om de stad groener en klimaatvriendelijker te maken. 'Ook dit jaar willen we weer in totaal 100.000 tegels en stenen uit de stad vervangen door groen.'

Bezoek Freek Vonk

De Prinses Margrietschool in Spankeren vroeg kinderen en ouders insecten mee naar school te nemen. De enige echte Freek Vonk zou namelijk met cameraploeg en al op bezoek komen. Kinderen die niet in beeld wilden, konden bij hun leraar een rood petje ophalen.

'De teleurstelling was groot toen bleek dat het om een grap ging', vertelt leraar Serkan Yesilbag.

Praten met tulpen

De Wageningen Universiteit publiceert de resultaten van een baanbrekend onderzoek. Samen met Google heeft de universiteit 'de taal van tulpen ontrafeld'. Dit betekent dat mens en tulp voortaan met elkaar kunnen communiceren.

De tekst gaat verder onder de video:

'Tulpen kunnen mensen nu laten weten wanneer ze behoefte hebben aan water, licht of meer ruimte. Daarnaast zijn het geweldige luisteraars en als je goed luistert, geven ze geweldig advies.'

Emmers water mee naar school

Kinderen en ouders van de Heijenoordschool in Arnhem kregen vrijdag het bericht dat het water op de school deze maandag werd afgesloten. Dit in het kader van een duurzaamheidsproject waar de school mee bezig is.

Foto: Heijenoordschool Arnhem

Kinderen werd daarom gevraagd maandag allemaal een emmer water mee naar school te nemen om te drinken, handen mee te wassen en de wc mee door te spoelen. 'We hopen zo dat de kinderen in de toekomst bewuster met water om zullen gaan', schreef de school in een e-mail aan ouders. Diverse ouders en kinderen trapten erin.

Wietteelt in gevaar

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen zegt zich ernstig zorgen te maken over een uitbraak van de cannabiskever (Coleoptera cannabisiensis), een nieuwe invasieve exoot.

Foto: Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)

'Het is bekend dat de cannabiskever, in de volksmond ook wel de wietkever genoemd, kan zorgen voor grote schade bij illegale wietkwekerijen', aldus de onderzoekers. 'Opbrengstverliezen tot 70% zijn niet uitgesloten, indien de kever in uw plantage wordt aangetroffen. De Bond van Illegale Wietkwekerijen (BIW) heeft inmiddels opgeroepen tot overheidsingrijpen om de kever het hoofd te bieden.'

Gevangenen in escaperoom

De koepelgevangenis in Arnhem schrijft op Facebook dat deze maandag dicht is voor evenementen en escaperooms. De reden? Maandag en dinsdag nemen gevangenen tijdelijk weer intrek in de oude gevangenis, omdat aan een andere gevangenis herstelwerkzaamheden worden verricht. 'De juiste maatregelen zijn genomen', klinkt het.

