Speciale afvalcamera's in Malburgen... vanaf 1 april!

Wie in Malburgen zomaar zijn afval dumpt bij een vuilcontainer, krijgt gegarandeerd het deksel op zijn neus. Tenminste, als je wijkwebsite Malburger.nl moet geloven. Vanaf deze maandag 1 april komen er in die wijk namelijk speciale afvalcamera’s. Zo wordt op de site beweerd.

'Bij een ondergrondse restafval-container wordt een camera geplaatst die ook in het donker goede beelden kan maken. Zodra iemand zich in de nabijheid van een ondergrondse container bevindt, worden er automatisch beelden gemaakt', zo valt op de site te lezen. En daar blijft het niet bij. De beelden zouden via beeldherkenningssoftware ook direct worden geanalyseerd.

Arnhem vol camera's

Het zou gaan om een pilotproject. Eerst komen er 35 camera’s in Malburgen, Immerloo en ’t Duifje. Omdat, aldus Malburger.nl, in deze wijken de afvalproblematiek het grootste is. Als het project slaagt, komt heel Arnhem vol te hangen met camera’s. De gemeente weet echter van niets en conclusie is dan ook dat het waarschijnlijk een 1 april grap is.

Echte camera's

Overigens hebben op sommige plaatsen in de wijk wel degelijk camera’s gehangen bij afvalcontainers. Ook daar weet de gemeente niets van. Voor de hand ligt dat dit namaakexemplaren zijn geweest. Waarschijnlijk zijn ze opgehangen door onbekende buurtbewoners, die waarschijnlijk genoeg hadden van de rommel rond vuilnisbakken.