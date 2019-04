Eis: 9 jaar en tbs voor doodsteken vrouw in Hattem

Tegen de 51-jarige man die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw in Hattem is negen jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Ook de advocaat van de verdachte denkt dat zijn cliënt schuldig is aan doodslag, al wil hij wel een lagere straf.

door Ellen Kamphorst

De 34-jarige vrouw werd 19 februari vorig jaar om het leven gebracht in hun woning aan de Kraaijenbergstraat in Hattem. De officier van justitie vindt het feit dat de man gedronken had geen excuus: 'Hij dronk vanaf zijn negende, hij weet wat voor effect drank op hem heeft.' Daarnaast had hij voor zijn doen niet extreem veel gedronken. Kort voor de steekpartij zat hij nog in behandeling voor zijn drankprobleem. Nog voor hij thuis was had hij alweer een fles opengetrokken.

Verdachte praat, maar verklaart niet

De verdachte sprak wel voor de rechter, maar hij zei dat hij zich weinig kan herinneren. 'Ik weet het niet, misschien is het weggedrukt.' De rechter benadrukt dat hij de enige is die kan vertellen wat er in de laatste momenten is gebeurd, ook voor de aanwezige familie in de zaal. De verdachte heeft geen verklaring: 'Ik vind het zo erg wat er gebeurd is.' De officier van justitie denkt dat de man doet alsof hij geheugenverlies heeft.

Na de steekpartij heeft de verdachte zichzelf gemeld. Hij belde om 21.00 uur 112 met de mededeling dat hij zijn partner de keel heeft doorgesneden. Als de rechter hem dit vertelt, antwoordt de verdachte: 'We zaten op bed te drinken, misschien hebben we geblowd en tv gekeken. Verder herinner ik me niks.' Op het lichaam van zijn partner zijn veertien letsels gevonden. Ze is gestorven aan haar verwondingen.

Slachtofferverklaring broer

De broer van het slachtoffer sprak tijdens de rechtszaak. Hij vertelde dat de verdachte op het sterfbed van zijn moeder beloofd heeft om goed voor zijn zus te zorgen. 'Mijn zus zat al altijd onder de littekens, werd geestelijk mishandeld. Er is meerdere keren aangifte gedaan bij de politie. Indirect reken ik de heer K. ook de dood van mijn moeder aan, zij is in het ziekenhuis gestorven aan koorts, maar ik denk dat het ook de zorgen om mijn zus waren.'

De verdachte reageerde dat hij zich niet herkent in de verklaring: 'Ik vind niet dat ze een rotleven gehad heeft, ze is altijd bij me gebleven. We hielden van elkaar.'

Onderzoek Pieter Baan Centrum

De verdachte is onderzocht door het Pieter Baan Centrum, één van de redenen dat de rechtszaak maandag een jaar op zich heeft laten wachten. Uit dat onderzoek blijkt dat hij veel drank en drugs heeft gebruikt en dat hij vaak onder invloed overmand wordt door emoties. Volgens de onderzoekers is er geen sprake van psychopatie, maar wel van een ziekelijke stoornis. Zij achten de kans dat er weer iets gewelddadigs gebeurt groot.

Advocaat: sprake van doodslag

De advocaat van de verdachte, Robbert Abema, erkent dat er sprake was van doodslag: 'Er heeft zich een explosie van geweld voorgedaan.' Toch wil hij wel verzachtende omstandigheden aanvoeren. Zo wijst hij erop dat de verdachte voor zijn tienerjaren al dronk en dat hij als kind al een gedragsstoornis had, waar hij nooit hulp voor heeft gehad.

De verdachte wil de tbs aanvaarden, maar de advocaat vraagt zich af hoelang hij daarvoor in de gevangenis moet. De advocaat wil graag een zo kort mogelijke gevangenisstraf, maximaal vier jaar: 'Het is van het grootste belang dat die tbs-behandeling zo snel mogelijk begint, omdat hij ernstig ziek is.'