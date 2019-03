Branderhorst transfervrij, NEC kan hem voor niks vastleggen

De doelman, die momenteel gehuurd is van Willem II, kreeg van die club te horen dat de optie in zijn contract daar niet wordt gelicht. Dat betekent dat Branderhorst na dit seizoen transfervrij is.

De 25-jarige doelman uit Tiel kwam eind januari op huurbasis over naar NEC. Hij heeft het naar zijn zin in Nijmegen en gaf eerder al aan open te staan voor een langer verblijf, als Willem II niet verder met hem zou willen. NEC heeft voor volgend seizoen alleen Norbert Alblas als doelman vastliggen, maar die is vanwege een kruisbandblessure nog langdurig uitgeschakeld. De contracten van Marco van Duin en Oliver Zelenika werden formeel opgezegd. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat Zelenika blijft. Van Duin krijgt mogelijk nog wel een nieuwe aanbieding als tweede of derde doelman.