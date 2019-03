Estavana Polman en Rafael van der Vaart komen voorlopig niet naar Arnhem

In ieder geval niet dat ze met haar vriend Rafael van der Vaart binnenkort naar onze regio komen, vertelt Polman aan Omroep Gelderland. 'Voorlopig niet. Ik ben in ieder geval nog een jaar in Denemarken en ik vind het nog veel te leuk, ik ga er nog niet mee stoppen.' Het huis is meer gekocht met het oog op de toekomst, legt Polman uit. 'Misschien voor mijn ouders.'

'Wat goed is, is goed'

Sportief gezien is er in ieder geval geen reden om terug te komen naar Nederland. Polman verlengde onlangs haar verbintenis bij Esbjerg, waar ze al 6 jaar speelt. Met dat team speelt ze dit seizoen in de Europa League en wellicht volgend seizoen zelfs Champions League. 'Wat goed is, is goed he', zegt Polman nuchter. 'Ik voel me goed. We hebben een fantastisch team en we doen mee in de top.'

En dan is er nog Oranje, waar ze een van de leiders is. Met het Nederlands handbalteam werkt ze toe naar het WK in Japan en de Olympische Spelen, volgend jaar in Tokio.

Polman heeft nu ook rekening te houden met dochtertje Jesslynn, van bijna 2 jaar. 'Een kleine bijdehand', vindt Polman. Met de steun van Rafael van der Vaart lukt het goed om topsport en een jong gezin te combineren. 'Raf doet het goed thuis, ik heb niks te klagen. Ik denk dat we het goed combineren.'

